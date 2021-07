Bollettino covid 26 luglio: in Brianza crollano i contagi, un morto in Lombardia

Domenica 25 luglio erano 61 i nuovi contagiati in provincia, lunedì 26 luglio sono 19

Calano i contagi in Lombardia. Il bollettino covid di lunedì 26 luglio, diffuso nel tardo pomeriggio dal Ministero della Salute, annuncia 177 nuovi contagiati in regione nelle ultime 24 ore.

Crollano i contagi a Monza e Brianza: sono 19 le persone risultate positive al virus. La provincia brianzola si attesta sempre al secondo posto per numero di contagi (molto ridotti rispetto a ieri che erano 61) dopo Milano e hinterland.

Sono 8.606 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 2%. Uno il paziente morto nelle ultime 24 ore a causa del virus.

I numeri dagli ospedali della Lombardia sono pressoché uguali a quelli del giorno precedente: 28 i pazienti contagiati che sono ricoverati in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri), e 151 quelli contagiati ma ricoverati nei reparti (1 in più rispetto a ieri).

Negli ultimi giorni, comunque, i casi sono aumentati in modo esponenziale: da circa una settimana in Lombardia vengono trovate quotidianamente 400 persone positive al covid, un dato enormemente superiore a inizio luglio quando il dato gravitava attorno a quota 100.