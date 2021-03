Bollettino covid, i numeri di mercoledì 3 marzo in Lombardia e a Monza e Brianza

La campagna di vaccinazione va a rilento, mentre avanza velocemente il numero dei contagi che porta la Lombardia direttamente a fare i conti con il rischio terza ondata.

I numeri ufficiali relativi ai nuovi casi positivi verranno diffusi dal Pirellone nel tardo pomeriggio. A far paura in Lombardia è la variante inglese: ora torna l'incubo zona rossa per tutta la regione, la percentuale di positivi sui tamponi è schizzata dal 5% delle scorse settimane a picchi di 9 o 10 degli ultimi giorni, mentre i ricoveri continuano a salire, con il dato delle terapie intensive che nelle ultime 24 ore ha fatto segnare un preoccupante +35.

Nella provincia di Monza e Brianza sono 400 i pazienti covid ricoverati di cui 33 in Terapia Intensiva.