Bollettino covid 22 ottobre, più di 4mila casi in Lombardia: 298 a Monza e Brianza

Prosegue la lotta alla pandemia che, purtroppo, morde sempre di più in Lombardia. I primi dati ufficiali comunicati dal ministero della Salute parlano di 4.125 nuovi casi in Lombardia. Una cifra quasi identica a quella di mercoledì, quando i nuovi casi erano stati 4.126. A Monza e Brianza i nuovi positivi sono 298, a Milano e provincia il dato invece è salito a 2.031.

A livello nazionale i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 16.079 nuovi casi. Sono invece 136 le persone positive morte tra mercoledì e giovedì.

Il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Lombardia giovedì ha superato oggi quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l'ospedale in Fiera a Milano. Per questo a partire da venerdì 23 ottobre la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti.

Dalle 23 scatta il coprifuoco in Lombardia

Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre 2020. Dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si potrà spostare solo per "comprovate esigenze lavorative" situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute.

Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo 2020 sull'emergenza coronavirus. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che a fine mese, se non cambierà il trend, potrebbero portare fino a 4mila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva.

Con una nuova ordinanza Regione Lombardia ha anche disposto la chiusura delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica: le restrizioni non riguardano i supermercati, farmacie, parafarmacie e negozi di generi di prima necessità. Previste anche misure anti-assembramento e restrizioni per i locali.