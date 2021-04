Bollettino covid, 2.304 casi in Lombardia e 57 morti: 222 positivi a Monza e Brianza

Sono 2.304 i nuovi casi positivi in Lombardia accertati nella giornata di venerdì 23 aprile a fronte di 46.840 tamponi processati. Il dato dei nuovi positivi a Monza e Brianza è di 222 persone risultate contagiate dal Sars-Cov-2.

Continuano a calare i ricoveri nelle terapie intensive con nove degenti in meno rispetto a giovedì nei reparti specializzati per un titale di 644 persone e 167 pazienti positivi in meno negli ospedali della Lombardia con il numero totale dei ricoveri che ammonta a 4.185.

Non si ferma purtroppo la scia di morte del virus che nell'ultima giornata ha ucciso 57 persone con il totale delle vittime lombarde che è arrivato ormai a quota 32.569.