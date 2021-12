Bollettino covid Santo Stefano, 4.581 casi e 15 morti

Sono 4.581 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di Santo Stefano. Questi i dati relativi all'evoluzione dell'emergenza covid in Lombardia alla data del 26 dicembre a fronte di 34.639 tamponi effettuati, numero sensibilmente ridotto rispetto ai giorni scorsi complice le giornate di festività. A crescere invece è il rapporto tra casi positivi e test che è salito al 13,2%. In provincia di Monza e Brianza il numero dei nuovi contagi è 290.

Crescono i ricoveri negli ospedali della Lombardia: sono 38 in più i pazienti ospedalizzati nell'ultima giornata con un totale di 1.439 persone mentre sono due in più i ricoveri in terapia intensiva rispetto al dato di sabato 25 dicembre con un totale di 178 persone. Sono 15 i decessi registrati tra sabato 25 e domenica 26 dicembre.

I nuovi casi per provincia:

BG 441

BS 297

CO 373

CR 85

LC 59

LO 60

MB 290

MI 1807

MN 68

PV 199

SO 102

VA 630

altre prov 56

in fase di verifica 114

TOTALE 4581