Bonus taxi: in quanti monzesi l'hanno usato durante l'emergenza sanitaria?

Bonus taxi: i monzesi hanno preferito usare i mezzi, o farsi accompagnare da amici e parenti. Sono stati soltanto 11 i monzesi che hanno usufruito del bonus messo a disposizione dal Comune durante l'emergenza sanitaria con una spesa di poco più di mille euro per le casse del Palazzo (esattamente 1.047,30 euro).

L'iniziativa era stata presentata a ottobre dell'anno scorso: una misura voluta dal sindaco Dario Allevi e dall'assessore al commercio Massimiliano Longo, con un'attenzione rivolta soprattutto alle persone in difficoltà. "Un’iniziativa che ha un doppio obiettivo: da un lato ridurre l’assembramento sui mezzi pubblici, in un’ottica di contenimento della diffusione del covid, e dall’altro aiutare le persone più fragili e uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza sanitaria", avevano spiegato. Il bonus taxi permetteva di ottenere un rimborso fino al 50% della spesa sostenuta per una corsa. Era possibile avere la detrazione fino a una soglia massima di spesa pari a 20 euro, senza limite al numero di viaggi. Per ottenere il bonus bisognava essere residenti a Monza e appartenere alle seguenti categorie: over 60, disabili con invalidità accertata, donne in gravidanza e persone a mobilità ridotta. I viaggi per cui si richiedeva il rimborso dovevano essere stati effettuati tra il 5 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Sulla determina dirigenziale pubblicata sull'albo pretorio del Comune si scopre che in tutto sono 11 i destinatri dei rimborsi: c'è chi ha ricevuto un rimborso di 20 euro, ma ci sono anche chi ha utilizzato ampiamente questa offerta ricevendo un rimborso di 506 euro. La maggior parte degli utenti ha ricevuto rimborsi medi sui 50 euro.