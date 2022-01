Dove fare il tampone in Brianza senza prenotazione

Sos tamponi: il Comitato di Brugherio della Croce Rossa Italiana scende in campo.

A partire da oggi, giovedì 6 gennaio, è stato riattivato il servizio tamponi nella sede della Cri in via Oberdan 83. Un servizio attivo senza prenotazione.

Vengono eseguiti tamponi rapidi antigenici, con il risultato entro 15 minuti, e con il rilascio del green pass entro 48 ore. E' utilizzabile per andare al lavoro, sui mezzi, per la fine della quarantena e dell'isolamento, per la partecipazione ad eventi. Oltre che per la propria sicurezza personale.

Il tampone costa 15 euro (12 euro per gli under 18). Il pagamento si effettua in contanti o con il Pos.

Il servizio è attivo oggi, 6 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, venerdì 7 gennaio dalle 16.30 alle 20.30, sabato 8 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e domenica 9 gennaio dalle 16.30 alle 19.30.

Per ulteriori informazioni inviare un'email a tamponi@cribrugherio.org