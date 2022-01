Ecco i nuovi centri tamponi gestiti dai medici di famiglia

Sono quattro e vengono gestiti dalle cooperative dei medici di medicina generale. Si tratta dei nuovi centri tampone che saranno attivati a Vedano, Cesano Maderno, Besana e Nova Milanese.

I centri saranno aperti nei prossimi giorni. Proprio oggi, martedì 11 gennaio, si stanno definendo gli ultimi dettagli. I nuovi centri tampone, come riferisce Ats "saranno gestiti dalle cooperative dei medici per gli assistiti che afferiscono loro tramite tamponi antigenici".

L'annuncio già alla fine del 2021. "Le Ats e le Asst si stanno organizzando per potenziare l'offerta di prelievo di tamponi, in modo da rispondere alla domanda proveniente dalle diverse fonti: casi sintomatici, guarigione, chiusura quarantene, sorveglianza, estero - aveva dichiarato Guido Griffignani, responsabile della task force tamponi -. Le azioni riguardano in generale l'apertura di nuovi centri, in collaborazione anche con privati accreditati e cooperative di medici di medicina generale, oltre all'estensione oraria e all'aumento delle prestazioni nei fine settimana in tutti i centri esistenti".