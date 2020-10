Due morti (positivi al covid) nella Rsa ed è "epidemia" di assenze per malattia tra il personale: il caso a Brugherio

Il covid purtroppo entra anche nella casa di riposo e il personale "sparisce". La Rsa Bosco in città di Brugherio nel caos: in seguito alla morte di quattro ospiti (due decessi legati al Covid) 41 operatori sanitari hanno presentato il certificato di malattia per assentarsi dal lavoro. A denunciare l’accaduto e a chiedere chiarimenti alla direzione è il Comitato dei parenti della Rsa Bosco in città che lunedì mattina ha inviato una lettera alla direzione.

“Siamo molto preoccupati per quello che sta succedendo e soprattutto per il fuggi fuggi dei lavoratori – spiega Ester Cerizza, presidente del Comitato dei parenti -. La situazione è molto critica, ma quello che ci spaventa è anche il silenzio della direzione”. Il Comitato nella missiva chiede informazioni precise e quotidianamente aggiornate su quello che succede nella struttura di via Martin Luther King.

“Vogliamo sapere quanti Asa (Ausiliario socio assistenziale) e quanti infermieri sono in sevizio e quanti in malattia – prosegue Cerizza -. Ma anche l’andamento del Covid all'interno della struttura: quanti ospiti e quanti operatori sono stati contagiati. I vertici della Rsa affermano di aver intrapreso delle azioni per tamponare la situazione, ma a noi non è stato comunicato nulla”.

Il Comitato dei parenti invita la direzione a intervenire rapidamente suggerendo di richiamare il personale del Centro diurno ad oggi in cassa integrazione e di impiegarlo per la distribuzione dei pasti ed eventualmente di chiedere supporto anche alle associazioni di volontariato presenti sul territorio (Protezione civile, Croce Rossa, Croce Bianca, Unitalsi….).

“Noi familiari siamo pronti a darvi una mano – aggiunge Cerizza -. Previo tampone e vostra distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, siamo pronti a entrare in casa di riposo per la distribuzione dei pasti”.

Lunedì mattina abbiamo contattato la direzione della Rsa Bosco in città per avere chiarimenti e aggiornamenti in merito alla vicenda ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. A Brugherio durante la prima ondata un’altra casa di riposo era finita nel caos: a Villa Paradiso il contagio aveva coinvolto una quindicina di ospiti che poi erano stati trasferiti dalla struttura dove a causa della situazione divenuta pesante una operatrice aveva anche tentato il suicidio.

In queste settimane in difficoltà anche la Rsa Villa Teruzzi di Concorezzo dove sono deceduti oltre tredici ospiti.



