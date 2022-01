Dipendenti decimati dal covid: la posta apre solo la mattina

Il covid mette ko anche i dipendenti delle Poste. Tanti gli impiegati a casa causa covid o quarantena e l'azienda è costretta ad aprire solo part time.

Disagi in vista per gli clienti delle Poste di Brugherio: "A causa dell'aumento dei contagi e di conseguenza la mancanza di personale, il servizio degli uffici postali di Brugherio effettuerà apertura dal lunedì al sabato esclusivamente dalle 8.20 alle 13.35, quindi sospendendo il turno pomeridiano fino alla data del 29 gennaio 2022".

La comunicazione arriva direttamente da Poste italiane: l'impennata dei contagi che nelle ultime settimane ha messo in ginocchio l'Italia non ha risparmiato i dipendenti di Poste. Non è l'unica azienda ad avere ripreso con il personale decimato. Anche i trasporti pubblici in Brianza devono fare i conti con la mancanza di capotreni, macchinisti e conducenti. Corse ridotte per Trenord, Autoguidovie e Net.

Non se la passano meglio neppure le mense aziendali. A Caponago l'azienda che gestice la mensa delle scuole è costretta ad affidarsi alla sede di Cologno Monzese perchè il personale è a casa in malattia.