Ancora un giorno per richiedere i buoni spesa a Monza: domande fino al 29 gennaio

Il valore dei buoni è di 200 euro, più 50 euro per ciascun componente del nucleo familiare, fino a un massimo complessivo di 400 euro: c'è tempo fino alle 17.00 del 29 gennaio per richiederli

C'è tempo fino alle 17.00 di venerdì 29 gennaio per richiedere i buoni pasto a Monza, e per acquistare così generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali accreditati. Inoltre, il sindaco ha annunciato l'arrivo di un "secondo giro": tutti coloro che hanno ricevuto il buono a dicembre e a gennaio avranno diritto, in automatico, ad un secondo buono.

I buoni spesa sono una misura di sostegno prevista dal Governo con il Fondo di Solidarietà Alimentare, nell’ambito dell'emergenza Covid-19. Alla città di Monza è stato attribuito un contributo di oltre 651mila euro che, con lo sconto applicato dalla società incaricata della fornitura dei buoni e con un piccolo residuo del precedente bando, ha portato il budget complessivo a quasi 752mila euro. Il comune stima che - alla chiusura del bando - saranno circa 1.250 le famiglie che avranno avuto diritto al buono. Ciò contribuirà a consumare circa il 50% delle risorse disponibili e, quindi, si potrà distribuire a tutte le persone che hanno già dimostrato di possedere i requisiti un secondo buono spesa dello stesso valore di quello già percepito. La seconda distribuzione sarà automatica, senza che le persone debbano presentare altre domande. I Servizi Sociali, infatti, provvederanno a contattare telefonicamente o via email in ordine cronologico gli interessati e a definire data e orario per la consegna.

"Con questa doppia distribuzione diamo sostanza a una misura destinata a tutte quelle famiglie che stanno vivendo un periodo di grave difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria. Persone messe in ginocchio da questo maledetto virus e che faticano a portare il pane in tavola. A loro tendiamo la mano perché siamo convinti di avere l’obbligo morale di non lasciare indietro nessuno" ha spiegato il sindaco Dario Allevi.

Buoni spesa a Monza, criteri e valore

Il valore dei buoni è di 200 euro, più 50 euro per ciascun componente del nucleo familiare, fino ad un massimo complessivo di 400 euro. I buoni potranno essere spesi per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (sono esclusi alcolici e superalcolici) presso gli esercizi commerciali della città che hanno aderito all’iniziativa.

Per ottenere i buoni bisogna essere residenti a Monza e avere presentato una dichiarazione dei redditi 2020 (relativa al 2019) non superiore a 30mila euro. Bisogna inoltre trovarsi in una situazione di necessità, bisogno e fragilità economica a causa dell’emergenza Covid-19, per una o più delle seguenti motivazioni:

licenziamento per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2020

cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato

ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2020

avere un familiare deceduto in seguito a COVID-19, condizione questa che abbia causato ricadute di natura economica sul nucleo stesso

La domanda potrà essere presentata in formato digitale fino alle ore 17.00 di venerdì 29 gennaio accedendo alla sezione Servizi online»del sito del comune di Monza (servizionline.comune.monza). Le persone che non dispongono degli strumenti informatici necessari o che hanno poca confidenza con la tecnologia, potranno contattare un operatore dedicato che provvederà al caricamento della domanda sul portale ai seguenti numeri: 039/28.32.853 – 855 – 856 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17).