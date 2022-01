Da oggi si può cambiare la data della prenotazione della terza dose del vaccino

Da martedì 18 gennaio in Lombardia sarà possibile cambiare la data della prenotazione per la terza dose del vaccino anti covid. Una novità che finora non era possibile se non cancellando l'appuntamento preso in precedenza.

Come cambiare la data per l'appuntamento per la terza dose

L'opzione, hanno puntualizzato da Palazzo Lombardia attraverso una nota, sarà consentita in automatico accendendo al portale realizzato dalla Regione. Già a partire da lunedì 12 gennaio, invece, è possibile prenotare il vaccino in un hub vaccinale in funzione della data desiderata; prima l'unico criterio di scelta si basava sull'area geografica indicata col cap.

In Lombardia, i ragazzi tra i 12 e i 19 anni possono "accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione". Una decisione presa anche "in considerazione dell'aumento dei contagi tra la popolazione giovanile".

Nelle giornate di venerdì 21 e 28 gennaio, infine, tutte le persone dai 12 anni in sù potranno accedere tutto il giorno (il servizio è h24, ndr) senza prenotazione per ricevere la prime dose presso l’hub vaccinale di via Matteotti a Sesto San Giovanni, lo stesso hub aperto anche la notte.