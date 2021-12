Casi di covid nell'Ac Monza

"Ac Monza comunica che sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra".

Così si legge nel comunicato ufficiale diramato nella giornata di venerdì 17 dicembre dalla squadra e pubblicato sul sito della società.

Naturalmente massimo riserbo sui nomi delle persone contagiate dal virus. La squadra biancorossa ha immediatamente messo in campo tutte le azioni previste dal protocollo.

"I soggetti in questione sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore - si legge nella nota ufficiale -. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi al tampone, sono in regime di isolamento fiduciario con possibilità di mobilità casa-lavoro come da protocollo sportivo sanitario".

Domani, domenica 19 dicembre, l'Ac Monza sarà in trasferta in Campania dove affronterà il Benevento, una delle partite più inmportanti della stagione.