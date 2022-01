Il centro vaccinale che resterà aperto anche di notte

A Sesto San Giovanni gli operatori del centro vaccinale faranno gli straordinari e lavoreranno anche di notte.

Per i prossimi 3 venerdì di gennaio (14, 21 e 28) il centro vaccinale di Sesto San Giovanni rimarrà aperto anche di notte.

A comunicarlo il sindaco Roberto Di Stefano. "Una sperimentazione, pensata anche per agevolare le vaccinazioni obbligatorie per gli over 50, che siamo orgogliosi parta dalla nostra città - spiega il primo cittadino del comune del milanese -. Sesto San Giovanni continua a dimostrarsi un’eccellenza nel campo della sanità, della medicina e nell’immediato futuro anche della ricerca scientifica con la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca sulle ex aree Falck. Grazie alla nostra programmazione e attenzione ai bisogni del territorio presto ospiteremo anche una Casa di Comunità per potenziare e migliorare la medicina territoriale".



Di Stefano ha ringraziato il governatore Attilio Fontana e il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso.