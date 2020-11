Commemorazione defunti, corona in memoria dei militari caduti al comando dell'Arma

In occasione del 2 novembre, commemorazione nazionale di tutti i defunti, si è tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri la “Commemorazione dei militari caduti in guerra e nel dopo guerra nell’adempimento del dovere”.

La cerimonia, in forma ridotta nel rispetto delle normative anticontagio, si è svolta alla presenza del Comandante del Reparto Operativo, il Colonnello Luca Romano, e del Coordinatore Provinciale ANC, Vito Potenza. Durante il momento commemorativo è stata deposta una corona d’alloro presso la lapide in onore ai caduti collocata all’interno della caserma dell’Arma di via Volturno a Monza.