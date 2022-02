In Brianza chiude un (altro) centro tamponi

La curva pandemica scende: chiude anche il centro tamponi di Seregno. Dopo neanche tre settimane di attività chiude il servizio organizzato dall'amministrazione comunale nell'auditorium di piazza Risorgimento.

"Il centro chiude per aver esaurito la propria funzione - si legge nella nota stampa diffusa dal Comune -. Il sensibile calo dei contagi registrato negli ultimi giorni e le importanti modifiche apportate lo scorso 7 febbraio dal Governo alle normative per le quarantene nell’ambito scolastico (non ci sono più classi in Dad per quarantene e sorveglianza attiva) ha quantitativamente molto circoscritto l’utenza interessata al servizio".

Grazie alla collaborazione con i medici, gli infermieri, i volontari della protezione civile il personale amministrativo volontario, nelle sei giornate di attività del servizio sono stati eseguiti un centinaio di tamponi a bambine e bambini, ragazze e ragazzi cittadini della città o frequentanti le scuole di Seregno.