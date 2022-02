Chiude il centro vaccinale brianzolo

Dopo aver somministrato 80mila dosi da oggi, sabato 12 febbraio, il centro vaccinale di Verano Brianza chiude definitivamente i battenti. L'annuncio sulla pagina Facebook del piccolo comune brianzolo dove fin dall'inizio della campagna vaccinale era stato allestito nel centro sportivo un grande hub gestito dal Policlinico di Monza. L'apertura lo scorso 8 marzo con una perfetta macchina organizzativa che aveva visto il coinvolgimento anche dei volontari della protezione civile.

Il Policlinico di Monza aveva organizzato il tutto nei minimi dettagli: un percorso di ingresso e di uscita, con diverse sale d’attesa, i servizi igienici, e la presenza di una sala di emergenza attrezzata in caso di necessità. All’ingresso l’utente trova il gel per la sanificazione delle mani; poi il punto accettazione. Dieci postazioni per la raccolta dati delle persone e per l’anamnesi. Le persone poi accedono in una delle quattro aree del grande campo, e sedute attendono la chiamata del medico e degli infermieri per l’analisi della loro anamnesi e quindi la scelta della possibilità di sottoporsi alla vaccinazione (e la scelta del vaccino a loro più adeguato). Si accede poi a un’altra sala di attesa prima di essere chiamati alla somministrazione del vaccino. Il paziente vaccinato , in attesa di ricevere il certificato vaccinale, attende all’ingresso.

Adesso l'hub veranese chiude i battenti. "Quanto fatto in questo ultimo anno è qualcosa di straordinario: grazie alla perfetta organizzazione del centro vaccinale, sono state somministrate 80.000 dosi di vaccino che hanno contribuito in modo importante alla battaglia contro la pandemia - si legge sulla pagina Facebook del Comune -. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’impegno dei tanti volontari che hanno voluto mettere a disposizione il proprio tempo.

A loro va il più sincero grazie da parte dell’Amministrazione Comunale e, ne siamo sicuri, di tutti i cittadini che hanno potuto sfruttare quest’opportunità.

In un momento cosi difficile, abbiamo potuto vedere quotidianamente questo grande spirito di sacrificio per affrontare questa nuova ed improvvisa sfida. Grazie ancora".

Restano attivi gli altri hub vaccinali: quello all'ex Philips di Monza (che dovrebbe chiudere alla fine di settembre), al Polaris di Carate Brianza, alla ex Esselunga di Vimercate (la struttura è stata messa a disposizione fino al 31 dicembre 2023).