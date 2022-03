Dopo 10 mesi chiude il centro vaccinale all'ex Philips

Ancora una settimana poi il centro vaccinale all'ex Philips chiuderà i battenti. Il 15 marzo cesserà il servizio il grande centro vaccinale monzese che proprio il 26 aprile dell'anno scorso aveva iniziato la grande campagna vaccinale in Brianza per debellare il covid.

Ad oggi, martedì 8 marzo, nel grande hub monzese sono state effettuate 518.872 vaccinazioni contro il covid. Un importante traguardo per il grande centro dove, da quasi un anno, tutti i giorni sono in servizio medici, infermieri, personale amministrativo dell'Asst Monza e numerosi volontari per l'accoglienza di chi si sottopone alla vaccinazione. Ma quello monzese non sarà il solo hub a chiudere i battenti: dal 31 marzo cesserà i servizi anche l'Auxologico di Meda. Mentre rimarranno aperti quello all'ex Esselunga di Vimercate, e i centri vaccinali negli ospedali di Desio, Vimercate e al San Gerardo di Monza.

Il centro vaccinale all'ex Philips ha aperto i battenti il 26 aprile 2021, inizialmente con otto linee vaccinali che sono via via aumentate, soprattutto nei momenti di massima attività. L'hub si estende su una superficie di 2.500 metri quadrati messa a disposizione dalla famiglia Bellazzi, imprenditori proprietari di C.I.M.A. (Compagnia Italiana Molle Acciaio Spa). Il centro era stato allestito grazie alla collaborazione tra Ats Brianza, Asst Monza, gli Istituti Clinici Zucchi, il comune di Monza e la Croce Rossa di Monza.

Con la fine dello stato d'ermegenza, fissata per il 31 marzo, l'hub monzese cesserà il suo servizio. E su quello che un tempo era un grande sito industriale monzese, e che negli ultimi mesi è diventato un simbolo per la lotta contro il covid, partirà un importante progetto di riqualificazione. Su quell'area sorgerà un quartiere green e innovativo: con un un centro sportivo con la parete da arrampicata, i campi da padel, un orto verticale, i negozi, un complesso residenziale e la nuova pizzeria di Pizzaut.