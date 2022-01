Emergenza covid: chiude anche il punto prelievi

L'emergenza covid e l'impennata di ricoveri di pazienti positivi al San Gerardo, porta l'ospedale a rivedere l'organizzazione dei servizi. Anche quelli sul territorio.

Sospese le prenotazioni per visite ed esami non urgenti, riorganizzate le visite dei parenti in reparto, e chiuso il poliambulatorio di Brugherio. Adesso a fare le spese è anche il punto prelievi.

L'ambulatorio dell'ospedale Vecchio dove si eseguono i prelievi del sangue è chiuso da ieri, lunedì 10 gennaio. Naturalmente resta aperto quello all'ospedale di via Pergolesi.

Per entrare in ospedale bisogna essere muniti di green pass. All'ingresso viene misurata la temperatura. Bisogna seguire le prescrizioni anti contagio: indossare la mascherina, igienizzare le mani, evitare assembramenti. Anche gli accompagnatori o i parenti in visita dai familiari dovranno essere muniti di green pass base (generato se è stata eseguita la vaccinazione, in caso di guarigione nei sei mesi precedenti o se è stato effettuato un tampone con esito negativo)