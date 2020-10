Contagi tra gli studenti e professori, a Monza "chiude" la scuola elementare Alfieri

Prima la scoperta di uno studente positivo in una classe e la quarantena per i compagni poi sottoposti a tampone. Poi un secondo caso e un terzo, con tre classi coinvolte. Il contagio però non ha risparmiato il personale docente, arrivando a coinvolgere anche i docenti che lavorano però su più classi, rendendo la gestione della situazione ancora più complicata. E la scuola è stata così chiusa per "sanificazione".

Da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre a Monza la scuola primaria Alfieri dell'istituto comprensivo San Fruttuoso resterà chiusa "in via cautelativa" per la sanificazione dei locali. La comunicazione alle famiglie è arrivata nella serata di venerdì 9 ottobre. Già lunedì 5 ottobre la prima classe era stata "chiusa" in seguito all'accertamento del primo caso positivo poi nel corso della settimana sono emersi altri casi e Ats in collaborazione con la dirigenza ha deciso per la chiusura.

Nei locali dell'istituto verrà effettuata una attività di pulizia e disinfezione con prodotti a base di candeggina e alcol. Gli studenti potranno - salvo diverse indicazioni - far rientro nelle classe a partire da lunedì 19 ottobre. Nel corso della settimana di chiusura la didattica in presenza sarà sostituita dalla didattica a distanza a partire da lunedì e le lezioni verranno svolte dai docenti non sottoposti a regime di isolamento domiciliare (quarantena).

"Tutto il personale docente del plesso sarà sottoposto a tampone prima del rientro in classe" si specifica in una circolare pubblicata sul sito della scuola. La settimana scorsa un caso simile si era verificato a Brugherio, comune brianzolo alle porte di Monza dove una scuola elementare era stata chiusa due giorni per un intervento di sanificazione straordinaria dopo che - anche in quel caso - i contagi oltre che tra gli studenti avevano coinvolto anche i professori che lavorano appunto su più classi.