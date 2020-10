Una classe in quarantena anche alle medie a Usmate Velate: tamponi per gli studenti

Una classe in quarantena e studenti sottoposti a tampone a Usmate Velate. A seguito di una positività riscontrata fra gli alunni è scattato l’isolamento per una classe della scuola secondaria di primo grado Luini.

Gli altri studenti e le rispettive insegnanti potranno continuare a frequentare la scuola non avendo avuto contatti con l’alunno/a risultato positivo.

“Come avvenuto in molte altre realtà limitrofe, anche ad Usmate Velate registriamo il primo caso di positività al Covid-19 all’interno di una scuola con conseguente messa in quarantena di una classe - afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate - Pur rispettando tutti i protocolli e comportandosi con estrema attenzione, è da prevedere che situazioni simili possano accadere ed anche ripetersi. Questi fatti ci confermano che il virus sta circolando e che da settembre ha ripreso forza, come dimostra la crescita dei contagi anche nel nostro comune”.

Dall’ultimo aggiornamento della scorsa settimana sono stati registrati altri quattro casi, compresa la positività riscontrata a scuola, per un totale di 54 persone dall’inizio della pandemia.