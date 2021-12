Tutti in fila per un tampone, la coda infinita a Monza

Una lunga colonna di auto in coda lungo viale Stucchi a Monza per un tampone. Attese e file non solo fuori dalla farmacie, lunedì mattina, per un test anti-covid. Già dalle 7.30 gli utenti del punto drive through gestito dalla Ats di Monza si sono ritrovati ad attendere il proprio turno per diverso tempo e con il passare delle ore la colonna di auto in coda si è fatta chilometrica con la fila che occupava tutta una corsia da viale delle Industrie.

A documentare la situazione oltre alle segnalazioni dei cittadini di passaggio anche un video postato sul suo profilo Twitter dalla giornalista Selvaggia Luccarelli. Lunedì mattina il drive through di viale Stucchi a Monza ha riaperto dopo la chiusura festiva del 25 e 26 dicembre. Siamo in attesa di ricevere i numeri dell'afflusso e delle prenotazioni relative alla giornata di oggi dalla Asst di Monza.

Intanto dalla Direzione della Asst di Monza specificano che l'accesso al servizio dovrebbe avvenire solo previa prenotazione (ad eccezione dell'utenza scolastica - studenti e personale - per i test di fine quarantena). In seguito alla prenotazione il sistema invia un messaggio per confermare la registrazione, assegnare la data dell’appuntamento e, soprattutto, la fascia oraria in cui presentarsi (con la tessera sanitaria, i riferimenti della prenotazione cartacea o digitale e il modulo di autocertificazione).