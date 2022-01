Come devi fare la raccolta dei rifiuti se sei positivo al covid

In questi giorni aumentano i contagi in Lombardia. Monza e Brianza è tra le zone più colpite, e anche ieri, mercoledì 5 gennaio, sono state oltre 5mila e 300 i nuovi contagiati in zona.

Per chi è stato colpito dal virus cambia anche il modo di fare la raccolta differenziata. Come indicato sul sito Monzapulita le persone positive o in quarantena non devono fare la raccolta differenziata.

Devono utilizzare 2 o 3 sacchetti, possibilmente resistenti, mettendoli uno dentro l'altro. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata..

Precauzioni precise anche per la chiusura dei sacchetti. utilizzando guanti monouso bisogna chiuderli, senza schiacciarli con le mani, ma utilizzando dei nastri di chiusura o del nastro adesivo.

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata.

I sacchetti vanno fatti smaltire ogni giorno.

Chi vive a Monza ed è risultato positivo al covid deve adottare specifiche regole per il conferimento dei rifiuti, che prevedono tra l’altro il ritiro internamente al civico e, se necessario, al piano, avendo cura di comunicare la necessità del servizio al Comune: inviando una mail all’indirizzo rifiuti@comune.monza.it; oppure telefonando allo 039.2043451 - 452 - 453 (il lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12, e dalle 14 alle 16.30; giovedì dalle 8.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12).