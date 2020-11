Iva Zanicchi ancora ricoverata in ospedale a Vimercate: "Sono ancora qui ma sto bene"

Iva Zanicchi è ancora ricoverata in ospedale a Vimercate alle prese con il coronavirus. La conduttrice era risultata positiva al covid-19 la scorsa settimana e lo aveva annunciato in un video girato nella sua casa di Lesmo, in Brianza, e poi condiviso sui social. Qualche giorno dopo poi un peggioramento delle sue condizioni avevano reso necessario il ricovero in ospedale. E anche in questa occasione a informare i fan ci aveva pensato la stessa Zanicchi, con un video pubblicato su Instagram.

"Sono ancora qui all'ospedale ma sto bene, mi è tornata la febbre, pensavo di tornare a casa ma ancora no" spiega la conduttrice nel post. "Però volevo ringraziare tutti perchè non ho mai ricevuto una dimostrazione così grande di affetto. Grazie davvero. E anche a tutti i medici, gli infermieri e gli addetti alle pulizie, fanno tutti dei sacrifici enormi. Pensateci, riflettiamo, mi raccomando fate attenzione e proteggetevi! Vi mando un abbraccio e ci sentiamo in questi giorni".