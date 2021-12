Emergenza covid: ecco i volontari che consegnano gratis spesa e farmaci a casa

Con migliaia di nuovi casi di contagi, persone costrette a casa a letto o in quarantena, ritorna il servizio di consegna gratuita di farmaci e spesa.

A scendere in campo i volontari della Verde Assistenza Onlus di Villasanta. "In questo momento di situazione emergenziale abbiamo deciso di ritornare in campo - spiega il presidente Andrea Mandelli -. Con il prezioso servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e spesa. Eroghiamo il servizio alle persone che vivono a Villasanta e nei comuni limitrofi, che non hanno la possibilità di uscire perché in quarantena o positive al covid. Il servizio viene erogato anche alle persone anziane, ai disabili e a coloro che hanno serie difficoltà negli spostamenti".

L'associazione, formata da 14 volontari, è molto attiva sul territorio. Oltre ai consueti servizi di trasporto per i disabili e gli anziani, ha deciso in questo delicatissimo momento di scendere ancora in campo per dare una mano ai villasantesi e non che in questi giorni si trovano costretti a casa. L'invito, naturalmente, è di sostenere anche con una piccola offerta le attività promosse dal sodalizio. Per ricevere il servizio basta telefonare al numero 380.6929120

"Per il nuovo anno ci attendono nuove sfide - conclude Mandelli -. Amplieremo il nostro parco mezzi: sono in arrivo due automezzi per il trasporto disabili, di cui un pulmino nove posti, due automediche per il trasporto urgente di plasma e organi (per il quale stiamo strutturando collaborazioni e convenzioni) oltre che auto per il trasporto di persone autonome nella deambulazione. Prossimi obbiettivi saranno una sede operativa atta al ricovero dei mezzi e gli uffici di segreteria, amministrazione e centrale operativa (non escludiamo che possiamo riprendere in mano il progetto del Nuas, Numero Unico Attivazione Servizi con altre realtà del territorio e il Coordinamento Regionale Aeopc Lombardia, colonna mobile nazionale di protezione civile), in programma anche l’apertura di un distaccamento e la strutturazione di un secondo nucleo di volontari in un secondo comune della Brianza".