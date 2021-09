Lotta al covid: Sharp dona 57.600 mascherine ad Areu

Sharp dona 57.600 mascherine chirurgiche all’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, dispositivi che Areu distribuirà alle associazioni di volontariato del soccorso sanitario impegnate quotidianamente sul territorio.

Prezioso il dono fatto dall’azienda leader nel mercato dell’elettronica di consumo: la cerimonia di consegna è avvenuta ieri, giovedì 23 settembre, in Brianza. Nella “casa” dell’associazione Cancro Primo Aiuto, in Villa Fontana a Capriano di Briosco.

All’evento, oltre a diversi volontari della Croce Rossa, erano presenti Flavio Ferrari (amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto), Alberto Zoli (direttore generale di Areu), Alberico Lissoni (European Sales Director di Sharp) e Alessandro Corbetta (consigliere regionale).

“Si tratta di un’iniziativa molto utile - ha dichiarato Zoli - che servirà a coprire il nostro fabbisogno di mascherine per circa un mese, permettendo agli operatori e ai volontari di lavorare in sicurezza”. Areu riceve oltre 1 milione di richieste di intervento all’anno e svolge molti altri servizi fondamentali come il coordinamento attività trasfusionali e il trasporto organi.

“Il nostro core business è l’elettronica di consumo - ha aggiunto Lissoni - ma iniziative come questa sono parte del nostro Dna. Sostenere le associazioni del territorio e puntare sulla sostenibilità sono aspetti centrali della nostra politica aziendale”.

Una scelta non casuale, come ha sottolineato Ferrari. “Abbiamo scelto Areu che rappresenta un’eccellenza nel campo dell’emergenza urgenza e che, da anni, ci supporta nelle tante iniziative sportive che organizziamo. Una realtà che merita davvero questo dono possibile grazie all’impegno di una multinazionale leader nel proprio settore come Sharp”.

Da parte sua Alessandro Corbetta, consigliere regionale lombardo, ha concluso: “Cancro Primo Aiuto ha la capacità di mettere insieme le migliori energie del territorio e quello di oggi è un gesto importante nei confronti di questi angeli che nell’ultimo difficile anno e mezzo hanno lavorato tantissimo per vegliare su tutti noi. Grazie a loro e, naturalmente, grazie a Sharp”.