Vaccini anti-covid, consegnate 3.500 dosi di Astrazeneca a Monza e Vimercate

Nuova consegna di vaccini in Brianza. Sono giunte a destinazione tramite i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, nella giornata di giovedì 25 marzo 3.500 dosi del vaccino AstraZeneca.

Sono state 1.800 le fiale consegnate a Monza e 1.700 a Vimercate. Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso ASST di Monza (Ospedale San Gerardo) e ASST di Vimercate in Via Santi Cosma e Damiano, 10 a Vimercate.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano ha consegnato oggi in Lombardia circa 45 mila dosi AstraZeneca.