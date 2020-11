Ristoranti, negozi & co: a Desio, la mappa interattiva delle consegne a domicilio

Per fronteggiare il "lockdown soft" che la seconda ondata di Coronavirus ha portato con sé, il comune di Desio ha pubblicato la nuova mappatura dei servizi di consegna a domicilio dei commercianti e dei pubblici esercizi cittadini.

Con la Lombardia in Zona Rossa, infatti, molte sono le attività che hanno chiuso le saracinesche. Attività che, nella maggior parte dei casi, hanno deciso di restare al fianco dei cittadini offrendo un servizio di consegna a domicilio e d'asporto.

Non solo bar, ristoranti, pizzerie & co: dalle cartolerie agli ambulanti, dagli articoli medicali a quelli informatici fino ai giocattoli, tantissimi sono i prodotti che nella città di Desio è possibile e ordinare per poi farseli recapitare direttamente a casa propria.