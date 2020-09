Coronavirus, 90 nuovi positivi in Lombardia: a Monza e Brianza 20 casi

Sono 90 i nuovi positivi registrati nella giornata di lunedì 21 settembre a Monza e Brianza a fronte di 9.963 tamponi processati. A Monza e Brianza - seconda per numero di contagi giornalieri solo a Milano - sono 20 i nuovi casi. I dati sono stati resi noti con il consueto bollettino diffuso da Regione Lombardia.

Intanto diminuiscono i ricoveri nei reparti di terapia intesiva, con due persone in meno rispetto a domenica per un totale di 36 pazienti mentre sale il dato relativo alle persone ospedalizzate con 19 nuovi pazienti assistiti presso le strutture lombarde per un totale di 283. Uno solo invece il decesso registrato nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 16.923 vittime solo in Lombardia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

In due province lombarde lunedì non si registrano nuovi casi di contagio: si tratta di Cremona e Lecco.