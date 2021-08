Bollettino covid 25 agosto: 5 i morti, ma diminuisce la pressione sulle terapie intensive

Sono 605 i nuovi positivi in Lombardia. Lo comunica il Pirellone con il tradizionale bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 agosto. Sono 44 i nuovi casi tra Monza e provincia.

Sono stati eseguiti 39.028 tamponi che hanno individuato 605 nuovi casi con un tasso di positività dell'1,5 % leggeremente pìù alto rispetto a quello del giorno precedente che era dell'1.29%.

La pressione negli ospedali lombardi non accenna a diminuire. Anche se, fortunatamente, in terapia intensiva i posti letto occupati sono passati dai 45 di ieri ai 43 di oggi, aumentano i ricoveri nei reparti non intensivi. Sono 340 i pazienti covid ricoverati, 11 in più rispetto al giorno precedente.

Sono cinque le persone che nelle ultime 24 ore in Lombardia sono morte a causa del virus, facendo salire il numero delle vittime a 33.892 da marzo 2020.