Bollettino covid 9 ottobre: 284 nuovi contagi, calano i ricoveri

Il bollettino covid di sabato 9 ottobre rileva in Lombardia la presenza di 284 nuovi casi di persone contagiate dal virus, 17 tra Monza e Brianza.

Sono stati eseguiti 65.113 tamponi che hanno individuato 284 nuovi contagiati, con un tasso di contagio dello 0,4%. Calano anche i pazienti negli ospedali della Lombardia: 57 quelli in terapia intensiva (-6 rispetto al giorno precedente), 339 quelli nei reparti ordinari (-10 rispetto al giorno precedente).

Mentre il trend dei contagi e dei ricoveri è in costante diminuzione resta alto il numero dei pazienti che, in Lombardia, continuano a morire per il covid. Sono 8 le vittime nelle ultime 24 ore, facendo salire il numero complessivo dei decessi in Lombardia per covid a 34.083 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.