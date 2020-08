Coronavirus, bollettino del 19 agosto: 91 contagi in Lombardia, in Brianza +8

Altri 91 casi positivi su un 9mila tamponi, quattro decessi e +79 persone guarite. Questa la situazione coronavirus in Lombardia al 19 agosto. Rimane stabile la situazione degli ospedali, dove non si registrano nelle ultime 24 ore altri ingressi in terapia intensiva, mentre negli altri reparti c'è un solo nuovo ricovero legato al covid.

I casi provincia per provincia

A Monza e in Brianza si contano 8 nuovi casi positivi accertati nell'ultima giornata. L'area metropolitana di Milano, con 23 casi (di cui 16 in città) è la provincia con più contagi. Seguono Brescia, con 19 nuovi casi; Bergamo, + 13; Lecco, +8 contagi come Monza; Varese, +6; Pavia e Como, +3; Cremona, Lodi, Mantova e Sondrio, +2.

Test per chi arriva dall'estero

Intanto il Pirellone ha annunciato che in Lombardia verranno effettuati 6mila tamponi aggiuntivi al giorno per chi proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Questi test andranno ad aggiungersi ai circa 7mila realizzati quotidianamente in questo periodo.

"Dal 12 agosto - scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - tutte le Ats si sono attivate attraverso sistemi di segnalazione online o telefonica, oppure con l’accesso diretto in alcuni presidi come ad esempio accade a Seriate nella Bergamasca”. Da giovedì inoltre i tamponi verranno effettuati in tre gazebo anche all'aeroporto di Malpensa.