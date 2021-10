Bollettino covid 10 ottobre: 278 nuovi casi in Lombardia, 2 i morti

Sono 278 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore in Lombardia, 22 tra Monza e provincia. Lo comunica il Ministero della Salute con il consueto bollettino emesso nel tardo pomeriggio di domenica 10 ottobre.

Il dato emerge dall'esecuzione di 56.718 tamponi. Sono 387 le persone con covid ricoverate negli ospedali della Lombardia: 54 in terapia intensiva, 333 nei reparti ordinari. mentre in isolamento domiciliare ci sono 8.644 persone. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 843.691 (+219). Gli attualmente positivi in totale sono 9.031 (+57)

Purtroppo continua la scia di morte. Sono2 i pazienti covid che nelle ultime 24 ore sono morte nella nostra regione facendo salire il bilancio a 34.085 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

