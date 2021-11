Bollettino covid 3 novembre: 682 nuovi contagi, 10 morti

Impennata di contagi in Lombardia: sono 682 le persone risultate positive al covid nelle ultine 24 ore, di cui 81 tra Monza e Brianza facendo della provincia briantea la terza in classifica per numero di persone contagiate (dopo l'area milanese con 236 casi, e la provincia di Brescia con 90).

Il tasso di positività resta comunque basso allo 0,4%, sono stati eseguiti 143.223 tamponi.

Aumentano però i ricoveri nei reparti ordinari (317 posti occupati, 24 in più rispetto al giorno prima), mentre si attesta stabile la situazione nelle terapie intensive (49 posti letto occupati, 1 in più rispetto al giorno prima).

C'è però un dato negativo: 10 le persone contagiate che nelle ultime 24 ore sono morte, facendo salire a 34.172 il numero dei lombardi che dall'inizio dell'emergenza sanitaria hanno perso la vita a causa del virus.