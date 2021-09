Bollettino covid 22 settembre: 450 nuovi positivi, calano i ricoveri in ospedale

Sono 450 i nuovi positivi in Lombardia, 44 tra Monza e provincia. Questi i dati del consueto bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 settembre dal Pirellone.

Sono stati effettuati 54.814 tamponi, e il tasso di positività è dello 0,8%. Dimuniscono i ricoveri nei reparti ordinari: sono 417 i positivi ricoverati nei reparti non intensivi (-20 rispetto al giorno precedente), mentre c'è un lieve aumento dei pazienti covid ricoverati in terapia intensiva (63, uno in più rispetto al giorno precedente).

Sono 4 le persone che in Lombardia sono morte nelle ultime 24 ore a causa del covid, facendo salire a 33.996 i decessi dall'inizio della pandemia.

Ecco i nuovi casi per provincia:

Milano: 137 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 44;

Brescia: 47;

Como: 38;

Cremona: 24;

Lecco: 14;

Lodi: 7;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 44;

Pavia: 31;

Sondrio: 9;

Varese: 20