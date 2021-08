Bollettino covid 6 agosto: in Lombardia aumentano i pazienti in terapia intensiva

Scende il tasso di positività in Lombardia, che misura il rapporto tra i nuovi positivi al covid e i tamponi effettuati. I nuovi positivi, nelle ultime ventiquattr'ore, secondo il consueto bollettino del pomeriggio di venerdì 6 agosto, sono 664, a fronte di 39.651 tamponi. Il tasso di positività è dunque dell'1,6 per cento.

Tra Monza e Brianza sono 35 i nuovi positivi.

In terapia intensiva sono ora ricoverate 35 persone, quattro in più di giovedì. Mentre scendono a 248 (sei in meno) le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali lombardi. Infine, purtroppo, un'altra persona è deceduta per covid in Lombardia, portando il totale a 33.836.

Intanto oggi nel Centro vaccinale della ex Philips di Monza si è raggiunta quota 200mila vaccinazioni. La campagna vaccinale nella vecchia area industriale monzese era cominciata il 26 aprile e proseguirà per tutto il mese di agosto.