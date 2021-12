Bollettino covid 11 dicembre: 4.024 nuovi positivi, aumentano i contagi in Brianza

Aumentano i contagi in Lombardia. A seguito di 112.918 tamponi eseguiti sono 4.024 i nuovi positivi in Lombardia, +550 rispetto al giorno precedente. Monza e la Brianza al secondo posto per numero di contagi con 474 nuovi positivi.

Questo quanto diffuso dal ministero della salute nel consueto bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di sabato 11 dicembre.

Le persone contagiate che necessitano l'assistenza ospedaliera sono 1.132, di cui 140 in terapia intensiva e il restante ricoverato nei reparti ordinari. Resta stabile il numero dei morti: sono 21 (come ieri) le persone contagiate che nelle ultime 24 ore in Lombardia sono morte. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 34.566 i lombardi che hanno perso la loro battaglia contro il covid.

I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 880.723 (+1.167). Gli attualmente positivi in totale sono 46.950 (+2.836).

I casi suddivisi per provincia: Milano 1.283, Brescia 463, Varese 447, Monza e Brianza 474, Como 205, Bergamo 263, Pavia 170, Mantova 170, Cremona 120, Lecco 115, Lodi 97, Sondrio 36.