I casi di covid tornano a salire (e anche i ricoveri): 838 positivi in Brianza

In questi ultimi giorni sono in aumento le persone che in Lombardia sono state contagiate dal covid. Sono 9.301 i nuovi positivi individuati nella nostra regione oggi, mercoledì 22 giugno, secondo il consueto bollettino diffuso nel tardo pomeriggio da Pirellone. Salgono a 18 i posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti positivi al covid (+2 rispetto al giorno precedente), e 675 quelli nei posti letto ordinari (+37 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono 2 le persone contagiate che sono morte facendo salire a 40.738 i decessi dal marzo 2020.

Tra Monza e Brianza sono 838 le persone che nelle ultime 24 ore sono risultate positive al covid. Ecco i dati di oggi nelle altre province: Milano 3.845 (di cui 1.660 a Milano città); Bergamo 546; Brescia 1.072;Como 468; Cremona 273; Lecco 249; Lodi 162; Mantova 314; Pavia 421; Sondrio 86; Varese 742.

All'ospedale San Gerardo di Monza erano 30 (alla data di lunedì 20 giugno) i pazienti covid positivi: 1 in terapia intensiva, 4 in sub intensiva respiratoria, 11 in malattie infettive e 14 negli altri reparti.

E' del 21 giugno la notizia che, in Lombardia, l'indice RT è tornato a superare quota 1. Questo ha portato Letizia Moratti, assessora regionale al welfare, a suggerire ai cittadini di continuare ad indossare la mascherina nei luoghi affollati. Il covid sta riaffacciandosi in tutta Europa con un generale aumento di contagi. Per il momento, però, gli esperti evidenziano una situazione sotto controllo, in particolare sul fronte dei ricoveri in ospedale.