Coronavirus, zero morti in Lombardia: a Monza e Brianza due nuovi casi

Nessun decesso per coronavirus nell'ultima giornata in Lombardia. Il covid tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio non ha fatto vittime nonostante solo nella nostra regione ormai la conta dei morti ha già toccato quasi quota 16.801. Sono 53 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime ventiquattro ore: di questi 19 soggetti risultano 'debolmente positivi' e 12 persone hanno avuto esito positivo a seguito di test sierologici.

Continuano a crescere i numeri relativi alle persone guarite o dimesse, con 235 unità in più in un giorno. Invariato invece il numero dei ricoveri in terapia intensiva con 17 persone ancora nei reparti specializzati e cinque nuovi pazienti covid nelle strutture ospedaliere per un totale di 144 persone.

Sondrio è la sola provincia lombarda che non ha registrato nuovi casi positivi rispetto a giovedì. A Monza e Brianza invece nelle ultime ventiquattro ore sono emersi altri due nuovi casi di contagio da covid-19.