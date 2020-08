Coronavirus, nessun morto e 31 nuovi positivi: a Monza e Brianza altri 2 contagi

Trentuno nuovi positivi oggi in Lombardia e due nuovi casi a Monza e Brianza. Il bollettino reso noto nel tardo pomeriggio di lunedì 10 agosto riferisce un calo dei ricoveri, con cinque persone in meno negli ospedali lombardi, per un totale di 150 persone ancora ricoverate e nove pazienti in terapia intensiva (numero invariato rispetto a domenica 9 agosto).

Sono quattro invece le preovince della Lombardia che nelle ultime ventiquattro ore non hanno fatto registrare nuovi casi positivi: Lecco, Como, Sondrio e Pavia. Nessun decesso per coronavirus invece tra domenica e lunedì nella nostra regione. Il totale delle vittime lombarde del covid è fermo a quota 16.833.