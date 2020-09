Coronavirus, Monza la terza provincia con più contagi in Lombardia: +31 nuovi casi

Monza e Brianza con 31 nuovi casi positivi emersi nelle ultime ventiquattro ore è la terza provincia della Lombardia dopo Milano (+78) e Brescia (+41), a registrare il più alto numero di nuovi contagi da covid-19 accertati nella giornata di venerdì 11 settembre. Secondo quanto riportato nel bollettino diffuso da Regione Lombardia sono 257 i nuovi casi emersi nella regione.

Ancora elevato il numero dei tamponi effettuati, quasi 18mila, con una percentuale di positivi pari all'1,42%. Si alza il numero delle vittime, con quattro nuovi decessi registrati nell'ultima giornata mentre cala il numero di ricoveri. Sono tre in meno i pazienti nelle terapie intensive degli ospedali, per un totale di 27 persone, e 10 pazienti in meno nei reparti covid delle strutture ospedaliere regionali per un totale di 246 persone ancora ospedalizzate.