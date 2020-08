Coronavirus, 102 nuovi positivi e 4 casi a Monza e Brianza

Oltre cento nuovi contagi mercoledì 12 agosto in Lombardia. Sono 102 i nuovi casi emersi nelle ultime ventiquattro ore nella regione: di questi 4 sono a Monza e Brianza. Sono stati 7.960 i tamponi processati e dei 102 nuovi casi 16 sono 'debolmente positivi' e 5 soggetti hanno avuto un tampone positivo a seguito di test sierologico. Continuano a crescere i numeri relativi alle persone guarite o dimesse, +95 nell'ultima giornata.

Restano stabili invece i ricoveri in terapia intensiva (10), mentre sono cinque in più i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lombarde tra martedì e mercoledi per un totale di 165. Nessun decesso per coronavirus nemmeno oggi. Il numero delle vittime del covid in Lombardia dall'inizio della pandemia è di 16.833 persone.