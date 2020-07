Coronavirus, ancora 77 positivi in Lombardia: 2 nuovi casi a Monza e Brianza

Sono 77 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di venerdì 31 luglio. E di questi 25 sono debolmente positivi e 24 soggetti invece sono risultati positivi a seguito di test sierologici. I nuovi contagi accertati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Monza e Brianza sono stati invece due.

Restano sette i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, con sei persone in meno tra giovedì e venerdì e 148 soggetti ancora in ospedale, tre in meno rispetto al 30 luglio. Aumenta il numero dei guariti e delle persone dimesse e non si fermano i decessi, con quattro vittime nelle ultime ventiquattro ore.