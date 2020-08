Coronavirus, sette nuovi casi a Monza e Brianza: nessun decesso oggi in Lombardia

Nessun morto a causa del virus venerdì in Lombardia e 69 persone positive al covid-19. Questi, in sintesi i numeri del bollettino diffuso da Regione Lombardia il 7 agosto. I nuovi positivi emersi a Monza e Brianza tra giovedì e venerdì invece risultano sette, dato in aumento rispetto ai numeri dei giorni scorsi. Dalla Regione fanno sapere che 9 dei casi rilevati in provincia di Mantova fanno riferimento alla terza parte (oggi comunicata dai laboratori) dei soggetti riferibili al focolaio individuato all'interno di una azienda agricola.

Sono 152 le persone guarite o dimesse dagli ospedali nell'ultima giornata, nove invece le persone ancora ricoverate in terapia intensiva, con due pazienti in meno rispetto a giovedì 6 agosto. Sono 170, con due persone in più, i soggetti ancora ospedalizzati. Il numero totale dei decessi - che nell'ultima giornata non è aumentato con nuove vittime - è arrivato a quota 16.829 morti solo in Lombardia.