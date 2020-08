Coronavirus, 74 nuovi positivi in Lombardia e più ricoveri: +3 a Monza e Brianza

Settantaquattro nuovi positivi in Lombardia e sei persone in più negli ospedali. Questi, in sintesi, i dati diffusi nel pomeriggio di giovedì 13 agosto dal bollettino di Regione Lombardia. Nella provincia di Monza e Brianza tra mercoledì e giovedì sono emersi altri tre casi di contagio. Dei 74 positivi odierni invece 14 risultano debolmente positivi mentre 4 soggetti hanno avuto un tampone positivo a seguito di test sierologico.

Giovedì si è registrato un incremento di sei unità anche per i ricoveri, con una persona in più nelle terapie intensive degli ospedali lombardi (11 pazienti totali) e 170 persone ancora ospedalizzate, con 5 pazienti in più in un giorno. Dopo alcune giornate in cui non si contavano morti causate dal covid-19 in Lombardia sono tornati anche i decessi, con due persone che hanno perso la vita per il virus nelle ultime ventiquattro ore.