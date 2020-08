Coronavirus, 76 nuovi positivi in Lombardia (2 casi in Brianza) e 3 morti

Sono 76 i nuovi casi positivi emersi nella giornata di sabato 8 agosto in Lombardia. In provincia di Monza e Brianza i soggetti contagiati dal covid-19 risultano due. In aumento il numero dei guariti con 171 persone che non risultano più positive o dimesse dalle strutture ospedaliere. Secondo i dati forniti dal bollettino di Regione Lombardia due sono le province a contagio zero: Lecco e Pavia. Qui nelle ultime ventiquattro ore nessun cittadino è risultato positivo al tampone.

In relazione al numero dei nuovi 'positivi' della giornata di sabato da Palazzo Lombardia specificano che tra i 9 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa la parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio individuato all'interno di una azienda agricola. Dei nuovi positivi odierni 11 soggetti risultano 'debolmente positivi' e 1 contagio è stato accertato a seguito di test sierologico. Resta invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva che è pari a nove persone mentre è sceso di otto unità il dato relativo alle persone ospedalizzate che sono al momento 162.

Tre le vittime del virus nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 16.832 deceddi dall'inizio della pandemia.

