Controlli anti-covid a Monza, trenta multe e quattro sanzioni a locali

Passanti senza mascherine, soprattutto giovani: molti minorenni. E alcol consumato in strada, nonostante i divieti in vigore. Ancora controlli delle forze dell'ordine a Monza nella serata di sabato 17 ottobre. Polizia di Stato, carabinieri, agenti della Locale e guardia di finanza hanno pattugliato il centro cittadino da piazza Garibaldi a via Vittorio Emanuele passando per Spalto Maddalena e l'area di San Fruttuoso.

In totale - nell'ambito del servizio organizzato dalla Questura con l'impegno di tutte le forze dei polizia disposto su indicazione della prefettura - sono stati impegnati venticinque militari e comminate una trentina di multe ai passanti. Ventiquattro sanzioni sono scattate per il mancato utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree, tre sanzioni invece hanno riguardato il consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici, con violazione del regolamento di polizia urbana. Le multe hanno interessato soprattutto giovani, molti dei quali minorenni.

Multe anche ai locali con quattro esercizi sanzionati per violazione dell'ordinanza regionale per esercizi che somministravano alcol al banco. Un locale inoltre aveva allestito un banco di somministrazione di alcolici a ridosso dei tavolini esterni, anche questo esercizio è stato multato. Nell'ambito dei controlli sono stati sequestrati anche alcuni grammi di droga e una persona è stata denunciata.