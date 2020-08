Mascherina obbligatoria dopo le 18, occhi puntati anche sulla movida: nuovi controlli

Discoteche chiuse e mascherine di nuovo obbligatorie anche all'aperto, nei luoghi della movida o laddove si possano creare assembramenti la sera e la notte. Dopo l'introduzione delle nuove regole dettate dalla circolare del Ministero della Salute dello scorso 16 agosto a Monza e Brianza si programmano nuovi controlli. Nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza tenutasi nella giornata di mercoledì 19 agosto a Monza alla presenza del viceprefetto e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, sono stati pianificati alcuni interventi di monitoraggio sull'intero territorio provinciale.

La nuova ordinanza in seguito all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale ha previsto l’obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale, di "usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale". Sospese inoltre "all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”.

Alla luce delle nuove disposizioni nel corso della riunione è stata concordata una intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo del territorio in ambito provinciale, prevedendo la programmazione di controlli dedicati, che saranno espletati dalle forze dell'ordine e si concentreranno soprattutti nei luoghi della "movida".