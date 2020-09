Coronavirus, 3 morti e più di 200 positivi in Lombardia: a Monza e Brianza +13 casi

Più di duecento nuovi casi e tre morti. A fronte dei 13.791 tamponi effettuati sono 203 i nuovi positivi per una percentuale pari all'1,4 come reso noto dal bollettino quotidiano diffuso da Regione Lombardia in merito all'evoluzione dell'emergenza sanitaria. A Monza e Brianza i nuovi positivi sono 13.

Sono due in più rispetto ai dati di lunedì i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali lombardi, 33 in tutto. In aumento di 9 unità invece il numero delle persone ospedalizzate, per un totale di 315. Purtroppo si allunga anche la lista delle vittime con tre nuovi decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 16.951 persone che hanno perso la vita in Lombardia dall'inizio della pandemia.