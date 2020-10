Crescono i casi di coronavirus a Monza: in un giorno trovati altri 23 positivi

Nuovi casi di coronavirus anche a Monza. Nella giornata di venerdì 8 ottobre all'ombra dell'Arengario sono state trovate altre 23 persone positive al virus (in tutta la provincia ne sono stati trovati altri 90). I dati sono stati resi noti dal primo cittadino Dario Allevi attraverso una nota su Facebook.

In totale il San Gerardo sta curando 36 pazienti affitti da Covid, quattro sono in terapia intensiva e sei in subintensiva. All'unità di screening allestita vicino all'ospedale vecchio vengono analizzati circa 500 tamponi al giorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono entrate in vigore oggi le misure introdotte dal Governo per contrastare la nuova crescita dell'epidemia: non è il momento, a mio avviso, di dividersi tra favorevoli e contrari o di discutere sull'efficacia dei singoli provvedimenti, ma di convincersi che, tutto sommato, sono piccoli sacrifici che riducono il rischio di nuovi contagi", ha commentato il primo cittadino.